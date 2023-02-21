Мякотникова Василиса Кузьминишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякотникова Василиса Кузьминишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1856 ст.

Сын: Мякотников Панфил Иванович

Отец ребёнка: Мякотников Иван Михайлович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.05.1862 ст.

Сын: Мякотников Никифор Иванович

Отец ребёнка: Мякотников Иван Михайлович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякотников Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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