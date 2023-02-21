Мякотникова Василиса Кузьминишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1856 ст.
Сын: Мякотников Панфил Иванович
Отец ребёнка: Мякотников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
26.05.1862 ст.
Сын: Мякотников Никифор Иванович
Отец ребёнка: Мякотников Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно