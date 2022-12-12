Мякотникова (Гаврилова) Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякотникова (Гаврилова) Пелагея Тимофеевна

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Место рождения

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865 ст.

Отец: Гаврилов (чилимский) Тимофей Алексеевич

Мать: Гаврилова Марфа Дмитриевна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
25.01.1882 ст.

Муж: Мякотников Никифор Иванович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
30.11.1897 ст.

Сын: Мякотников Николай Никифорович

Отец ребёнка: Мякотников Никифор Иванович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.01.1901 ст.

Сын: Мякотников Данил Никифорович

Отец ребёнка: Мякотников Никифор Иванович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.03.1906 ст.

Дочь: Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Мякотников Никифор Иванович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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