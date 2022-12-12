Мякотникова (Гаврилова) Пелагея Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865 ст.
Бракосочетание
25.01.1882 ст.
Рождение ребёнка
30.11.1897 ст.
Сын: Мякотников Николай Никифорович
Отец ребёнка: Мякотников Никифор Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1901 ст.
Сын: Мякотников Данил Никифорович
Отец ребёнка: Мякотников Никифор Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1906 ст.
Дочь: Агафья Никифоровна
Отец ребёнка: Мякотников Никифор Иванович
Смерть
Неизвестно