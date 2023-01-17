Мякотников Панфил Иванович
Место рождения
Дата рождения24.02.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1856 ст.
Бракосочетание
26.08.1884 ст.
Рождение ребёнка
24.07.1894 ст.
Дочь: Анна Панфиловна
Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.
Дочь: Марфа Панфиловна
Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1897 ст.
Дочь: Васса Панфиловна
Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1900 ст.
Дочь: Александра Панфиловна
Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
08.06.1901 ст.
Сын: Мякотников Петр Панфилович
Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно