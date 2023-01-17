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Мякотников Панфил Иванович

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Место рождения

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.02.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1856 ст.

Отец: Мякотников Иван Михайлович

Мать: Мякотникова Василиса Кузьминишна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
26.08.1884 ст.

Жена: Мякотникова Пелагея Ивановна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.07.1894 ст.

Дочь: Анна Панфиловна

Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея Ивановна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.

Дочь: Марфа Панфиловна

Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея Ивановна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
09.08.1897 ст.

Дочь: Васса Панфиловна

Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея Ивановна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.04.1900 ст.

Дочь: Александра Панфиловна

Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея Ивановна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.06.1901 ст.

Сын: Мякотников Петр Панфилович

Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея Ивановна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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