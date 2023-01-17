Старикевич (Серафинович) Юлияния Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикевич (Серафинович) Юлияния Нестерова

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Место рождения

Дружба, Брестский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1862

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Серафинович Нестор

Мать: Серафинович Агафия Станиславова

Дружба, Брестский район, Брестская область
Бракосочетание
Около 13.05.1885

Муж: Старикевич Трофим Адамов

Рождение ребёнка
01.11.1898

Дочь: Галкина Юстина Трофимовна

Отец ребёнка: Старикевич Трофим Адамов

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Старикевич Кристина Трофимовна

Отец ребёнка: Старикевич Трофим Адамов

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Настуся

Отец ребёнка: Старикевич Трофим Адамов

Рождение ребёнка
1901

Сын: Старикевич Иван Трофимович

Отец ребёнка: Старикевич Трофим Адамов

Рождение ребёнка
1907

Сын: Старикевич Петр Трофимович

Отец ребёнка: Старикевич Трофим Адамов

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
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