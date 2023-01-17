Старикевич (Серафинович) Юлияния Нестерова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Серафинович Нестор
Бракосочетание
Около 13.05.1885
Рождение ребёнка
01.11.1898
Дочь: Галкина Юстина Трофимовна
Отец ребёнка: Старикевич Трофим Адамов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Старикевич Кристина Трофимовна
Отец ребёнка: Старикевич Трофим Адамов
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Настуся
Отец ребёнка: Старикевич Трофим Адамов
Рождение ребёнка
1901
Сын: Старикевич Иван Трофимович
Отец ребёнка: Старикевич Трофим Адамов
Рождение ребёнка
1907
Сын: Старикевич Петр Трофимович
Отец ребёнка: Старикевич Трофим Адамов
Работа или профессия
Неизвестно