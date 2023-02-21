Старикевич Иван Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикевич Иван Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

21.10.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Старикевич Трофим Адамов

Мать: Старикевич Юлияния Нестерова

Рождение ребёнка
25.05.1937

Сын: Старикевич Александр Иванович

Мать ребёнка: Леонора

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонора

Работа или профессия
Неизвестно
Юрга, Юргинский, Кемеровская область
unknown
Смерть
21.10.1944
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