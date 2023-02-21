Старикевич Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти21.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
25.05.1937
Сын: Старикевич Александр Иванович
Мать ребёнка: Леонора
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Леонора
Работа или профессия
Неизвестно
Юрга, Юргинский, Кемеровская область
unknown
Смерть
21.10.1944