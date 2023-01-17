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Старикевич Трофим Адамов

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Место рождения

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1862

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Старикевич Адам Карпов

Мать: Климукова Анна Филимоновна

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Бракосочетание
Около 13.05.1885

Жена: Старикевич Юлияния Нестерова

Рождение ребёнка
01.11.1898

Дочь: Галкина Юстина Трофимовна

Мать ребёнка: Старикевич Юлияния Нестерова

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Старикевич Кристина Трофимовна

Мать ребёнка: Старикевич Юлияния Нестерова

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Настуся

Мать ребёнка: Старикевич Юлияния Нестерова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Старикевич Иван Трофимович

Мать ребёнка: Старикевич Юлияния Нестерова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Старикевич Петр Трофимович

Мать ребёнка: Старикевич Юлияния Нестерова

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
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