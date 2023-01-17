Старикевич Трофим Адамов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Старикевич Адам Карпов
Бракосочетание
Около 13.05.1885
Рождение ребёнка
01.11.1898
Дочь: Галкина Юстина Трофимовна
Мать ребёнка: Старикевич Юлияния Нестерова
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Старикевич Кристина Трофимовна
Мать ребёнка: Старикевич Юлияния Нестерова
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Настуся
Мать ребёнка: Старикевич Юлияния Нестерова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Старикевич Иван Трофимович
Мать ребёнка: Старикевич Юлияния Нестерова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Старикевич Петр Трофимович
Мать ребёнка: Старикевич Юлияния Нестерова