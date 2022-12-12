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Старикевич Адам Карпов

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Место рождения

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Старикевич Карп Кириллович

Мать: Старикевич Пелагея Василиевна

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евгения Адамовна

Мать ребёнка: Климукова Анна Филимоновна

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Бракосочетание
10.01.1848

Жена: Климукова Анна Филимоновна

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Старикевич Мария Адамовна

Мать ребёнка: Климукова Анна Филимоновна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Фекла Адамовна

Мать ребёнка: Климукова Анна Филимоновна

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Старикевич Парфен Адамов

Мать ребёнка: Климукова Анна Филимоновна

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Старикевич Ефросиния

Мать ребёнка: Климукова Анна Филимоновна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Старикевич Трофим Адамов

Мать ребёнка: Климукова Анна Филимоновна

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
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