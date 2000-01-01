Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Старикевич (Starykiewicz) Мария Адамовна
Старикевич (Starykiewicz) Мария Адамовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Пол
Женский
Отец
Старикевич Адам Карпов
1820 г.р.
Мать
Климукова (Klimukova) Анна Филимоновна
1829 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Старикевич Адам Карпов
Мать:
Климукова Анна Филимоновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия