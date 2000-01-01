Старикевич (Starykiewicz) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикевич (Starykiewicz) Мария Адамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Старикевич Адам Карпов

Мать: Климукова Анна Филимоновна

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