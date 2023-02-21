Старикевич Пелагея Василиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикевич Пелагея Василиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1852

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Старыкевич Филипп Карпов

Отец ребёнка: Старикевич Карп Кириллович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Старикевич Алексей Карпов

Отец ребёнка: Старикевич Карп Кириллович

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Старикевич Адам Карпов

Отец ребёнка: Старикевич Карп Кириллович

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Смерть
1852
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