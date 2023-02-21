Старикевич Пелагея Василиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1852
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Старикевич Карп Кириллович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Старикевич Алексей Карпов
Отец ребёнка: Старикевич Карп Кириллович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Старикевич Карп Кириллович
Смерть
1852