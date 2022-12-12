Климукова (Klimukova) Анна Филимоновна
Место рождения
Дата рождения1829
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Климук Филимон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евгения Адамовна
Отец ребёнка: Старикевич Адам Карпов
Бракосочетание
10.01.1848
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Старикевич Мария Адамовна
Отец ребёнка: Старикевич Адам Карпов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Фекла Адамовна
Отец ребёнка: Старикевич Адам Карпов
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Старикевич Адам Карпов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Старикевич Ефросиния
Отец ребёнка: Старикевич Адам Карпов
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Старикевич Адам Карпов
Работа или профессия
Неизвестно