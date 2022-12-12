Климукова (Klimukova) Анна Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимукова (Klimukova) Анна Филимоновна

Климукова (Klimukova) Анна Филимоновна

avatar

Место рождения

Ивахновичи, Брестский район, Брестская область

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Климук Филимон

Мать: не указана

Ивахновичи, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евгения Адамовна

Отец ребёнка: Старикевич Адам Карпов

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Бракосочетание
10.01.1848

Муж: Старикевич Адам Карпов

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Старикевич Мария Адамовна

Отец ребёнка: Старикевич Адам Карпов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Фекла Адамовна

Отец ребёнка: Старикевич Адам Карпов

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Старикевич Парфен Адамов

Отец ребёнка: Старикевич Адам Карпов

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Старикевич Ефросиния

Отец ребёнка: Старикевич Адам Карпов

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Старикевич Трофим Адамов

Отец ребёнка: Старикевич Адам Карпов

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close