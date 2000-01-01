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(Старикевич) Настуся
(Старикевич) Настуся
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1900
Пол
Женский
Отец
Старикевич Трофим Адамов
Около 1862 г.р.
Мать
Старикевич (Серафинович) Юлияния Нестерова
Около 1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец:
Старикевич Трофим Адамов
Мать:
Старикевич Юлияния Нестерова
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