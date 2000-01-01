(Старикевич) Настуся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старикевич) Настуся

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Старикевич Трофим Адамов

Мать: Старикевич Юлияния Нестерова

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