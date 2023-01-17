Галкина (Старикевич) Юстина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Старикевич) Юстина Трофимовна

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Место рождения

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

01.11.1898

Дата смерти

26.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1898

Отец: Старикевич Трофим Адамов

Мать: Старикевич Юлияния Нестерова

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Галкин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
03.09.1921

Сын: Галкин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Галкин Василий Андреевич

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
21.10.1927

Дочь: Ошкордина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Галкин Василий Андреевич

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
02.09.1930

Дочь: Дегтярева Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Галкин Василий Андреевич

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
23.01.1936

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Галкин Василий Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.05.1981
Похороны
?.06.1981
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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