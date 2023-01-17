Галкина (Старикевич) Юстина Трофимовна
Место рождения
Дата рождения01.11.1898
Дата смерти26.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1898
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
03.09.1921
Сын: Галкин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Галкин Василий Андреевич
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
21.10.1927
Дочь: Ошкордина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Галкин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
02.09.1930
Дочь: Дегтярева Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Галкин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
23.01.1936
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Галкин Василий Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.05.1981
Похороны
?.06.1981
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область