Ошкордина (Галкина) Любовь Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1927
Дата смерти07.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1927
Рождение ребёнка
06.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обыденный Василий Семёнович
Бракосочетание
Около 1949
Рождение ребёнка
11.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ошкордин Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
16.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ошкордин Анатолий Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.10.2001
Похороны
Около ?.10.2001