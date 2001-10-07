Ошкордина (Галкина) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОшкордина (Галкина) Любовь Васильевна

Ошкордина (Галкина) Любовь Васильевна

avatar

Место рождения

Артем, Артемовский, Приморский край

Дата рождения

21.10.1927

Дата смерти

07.10.2001

Пол

Женский

Отец

Около 1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1927

Отец: Галкин Василий Андреевич

Мать: Галкина Юстина Трофимовна

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
06.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обыденный Василий Семёнович

Бракосочетание
Около 1949

Муж: Обыденный Василий Семёнович

Рождение ребёнка
11.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошкордин Анатолий Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошкордин Анатолий Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.10.2001
Похороны
Около ?.10.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close