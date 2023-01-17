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Обыденный Василий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1930

Дата смерти

16.06.1970

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1927 г.р.
1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1930

Отец: Обыденный Семён

Мать: Стафеева Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
06.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошкордина Любовь Васильевна

Бракосочетание
Около 1949

Жена: Ошкордина Любовь Васильевна

Бракосочетание
Около 1959

Жена: Обыденный Руфина Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обыденный Руфина Ивановна

Похороны
Около 16.06.1970
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
16.06.1970
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