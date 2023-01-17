Обыденный Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1930
Дата смерти16.06.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1930
Отец: Обыденный Семён
Рождение ребёнка
06.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ошкордина Любовь Васильевна
Бракосочетание
Около 1949
Бракосочетание
Около 1959
Рождение ребёнка
02.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обыденный Руфина Ивановна
Похороны
Около 16.06.1970
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
16.06.1970