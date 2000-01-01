Обыденный Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо 1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 28.09.1924
Сын: Обыденнов Михаил Семенович
Мать ребёнка: Стафеева Анастасия Борисовна
Бракосочетание
Около 1929
Рождение ребёнка
21.04.1930
Сын: Обыденный Василий Семёнович
Мать ребёнка: Стафеева Анастасия Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1970