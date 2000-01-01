Обыденный Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбыденный Семён

Обыденный Семён

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 28.09.1924

Сын: Обыденнов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Стафеева Анастасия Борисовна

Бракосочетание
Около 1929

Жена: Стафеева Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
21.04.1930

Сын: Обыденный Василий Семёнович

Мать ребёнка: Стафеева Анастасия Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1970
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close