Стафеева Анастасия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1905
Дата смерти03.09.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1905
Отец: Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 28.09.1924
Сын: Обыденнов Михаил Семенович
Отец ребёнка: Обыденный Семён
Бракосочетание
Около 1929
Муж: Обыденный Семён
Рождение ребёнка
21.04.1930
Сын: Обыденный Василий Семёнович
Отец ребёнка: Обыденный Семён
Бракосочетание
Около 1941
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.09.1976
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область