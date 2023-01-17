Стафеева Анастасия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стафеева Анастасия Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1905

Дата смерти

03.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1905

Отец: Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 28.09.1924

Сын: Обыденнов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Обыденный Семён

Бракосочетание
Около 1929

Муж: Обыденный Семён

Рождение ребёнка
21.04.1930

Сын: Обыденный Василий Семёнович

Отец ребёнка: Обыденный Семён

Бракосочетание
Около 1941

Муж: Стафеев Яков Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.09.1976
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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