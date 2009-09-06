Обыденный (Русинова) Руфина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1932
Дата смерти06.09.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1923
Дочь: Высоцкая Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Русинов Иван Платонович
Быково, Ачитский, Свердловская область
Рождение
18.04.1932
Отец: Русинов Иван Платонович
Бракосочетание
Около 1959
Рождение ребёнка
02.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обыденный Василий Семёнович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.09.2009
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область