Обыденный (Русинова) Руфина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обыденный (Русинова) Руфина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1932

Дата смерти

06.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1923

Дочь: Высоцкая Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Русинов Иван Платонович

Быково, Ачитский, Свердловская область
Рождение
18.04.1932

Отец: Русинов Иван Платонович

Мать: Русинова Мария Васильевна

Бракосочетание
Около 1959

Муж: Обыденный Василий Семёнович

Рождение ребёнка
02.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обыденный Василий Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.09.2009
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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