Русинов Иван Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русинов Иван Платонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1892

Дата смерти

11.08.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1923

Дочь: Высоцкая Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Обыденный Руфина Ивановна

Быково, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1932

Дочь: Обыденный Руфина Ивановна

Мать ребёнка: Русинова Мария Васильевна

Смерть
11.08.1976
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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