Русинов Иван Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1892
Дата смерти11.08.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1923
Дочь: Высоцкая Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Обыденный Руфина Ивановна
Быково, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1932
Дочь: Обыденный Руфина Ивановна
Мать ребёнка: Русинова Мария Васильевна
Смерть
11.08.1976
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область