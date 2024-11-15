село Быково, Ачитский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Быково

Ачитский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3154Быковское (Быково), сел.при рч. Сыре.4120128335340Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая станция. Полуэтап. Хлебный магазин.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Быковская волость
1007. Быковское, село бывшее государственное, при речке Сырке, дворов 180, жителей 791, волостное правление (уездный город в 42 верстах), церковь православная, школа, поч Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Быковская волость
село Быковское219223333109112160227844386

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Быковская волость
1) с. Быковское, на р. Сырке, церк., земск. шк., библ., вол. правл., зем. ст., почт. конт., еженед базар по пятницам, ярм.: 18 янв., 25 апреля (однодневные) и 21 октяб. ( Показать все Быковское общество177530583Бывшие государственныеПравославные Русские41

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Ачитский район
320417Быковосело56°54'с.ш.57°37'в.д.O-40-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ачитский
65705000346с Быковосело

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