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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3154Быковское (Быково), сел.при рч. Сыре.4120128335340Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая станция. Полуэтап. Хлебный магазин.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1007. Быковское, село бывшее государственное, при речке Сырке, дворов 180, жителей 791, волостное правление (уездный город в 42 верстах), церковь православная, школа, поч Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Быковское219223333109112160227844386
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Быковское, на р. Сырке, церк., земск. шк., библ., вол. правл., зем. ст., почт. конт., еженед базар по пятницам, ярм.: 18 янв., 25 апреля (однодневные) и 21 октяб. ( Показать все Быковское общество177530583Бывшие государственныеПравославные Русские41—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
320417Быковосело56°54'с.ш.57°37'в.д.O-40-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65705000346с Быковосело