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Галкин Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Около 1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Галкин Андрей

Мать: Галкина Unknown

Бракосочетание
Около 1920

Жена: Галкина Юстина Трофимовна

Рождение ребёнка
03.09.1921

Сын: Галкин Константин Васильевич

Мать ребёнка: Галкина Юстина Трофимовна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
21.10.1927

Дочь: Ошкордина Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Галкина Юстина Трофимовна

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
02.09.1930

Дочь: Дегтярева Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Галкина Юстина Трофимовна

Артем, Артемовский, Приморский край
Работа или профессия
1933
Ташкент
unknown
Рождение ребёнка
23.01.1936

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Галкина Юстина Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Артем, Артемовский, Приморский край
забойщик на шахтах
Смерть
Около 1937
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