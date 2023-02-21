Галкин Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиОколо 1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Галкин Андрей
Мать: Галкина Unknown
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
03.09.1921
Сын: Галкин Константин Васильевич
Мать ребёнка: Галкина Юстина Трофимовна
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
21.10.1927
Дочь: Ошкордина Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Галкина Юстина Трофимовна
Рождение ребёнка
02.09.1930
Дочь: Дегтярева Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Галкина Юстина Трофимовна
Работа или профессия
1933
Ташкент
unknown
Рождение ребёнка
23.01.1936
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Галкина Юстина Трофимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
забойщик на шахтах
Смерть
Около 1937