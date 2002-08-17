Дегтярева (Галкина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярева (Галкина) Надежда Васильевна

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Место рождения

Артем, Артемовский, Приморский край

Дата рождения

02.09.1930

Дата смерти

17.08.2002

Пол

Женский

Отец

Около 1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1930

Отец: Галкин Василий Андреевич

Мать: Галкина Юстина Трофимовна

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
26.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дегтярев Борис Александрович

Рождение ребёнка
01.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дегтярев Борис Александрович

Смерть
17.08.2002
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Около ?.08.2002
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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