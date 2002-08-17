Дегтярева (Галкина) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.09.1930
Дата смерти17.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1930
Рождение ребёнка
26.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дегтярев Борис Александрович
Рождение ребёнка
01.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дегтярев Борис Александрович
Смерть
17.08.2002
Похороны
Около ?.08.2002