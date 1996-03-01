Дегтярев Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1928
Дата смерти?.03.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дегтярева Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
01.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дегтярева Надежда Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.03.1996