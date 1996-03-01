Дегтярев Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярев Борис Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1928

Дата смерти

?.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дегтярева Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
01.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дегтярева Надежда Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.03.1996
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