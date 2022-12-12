Ошкордин Анатолий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошкордин Анатолий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1929

Дата смерти

18.10.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошкордина Любовь Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошкордина Любовь Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
18.10.1994
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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