Ошкордин Анатолий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1929
Дата смерти18.10.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ошкордина Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
16.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ошкордина Любовь Васильевна
Смерть
18.10.1994