Серафинович Нестор
Место рождения
Дата рождения1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Serafinowicz Семён
Мать ребёнка: Серафинович Агафия Станиславова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Serafinowicz Радион
Мать ребёнка: Серафинович Агафия Станиславова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Серафинович Ефимий
Мать ребёнка: Серафинович Агафия Станиславова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ефимия
Мать ребёнка: Серафинович Агафия Станиславова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Старыкевіч Марфа
Мать ребёнка: Серафинович Агафия Станиславова
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Старикевич Юлияния Нестерова
Мать ребёнка: Серафинович Агафия Станиславова
Рождение ребёнка
1865
Сын: Serafinowicz Андрей
Мать ребёнка: Серафинович Агафия Станиславова