Серафинович Нестор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серафинович Нестор

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Место рождения

Дружба, Брестский район, Брестская область

Дата рождения

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Дружба, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Serafinowicz Семён

Мать ребёнка: Серафинович Агафия Станиславова

Дружба, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Serafinowicz Радион

Мать ребёнка: Серафинович Агафия Станиславова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Серафинович Ефимий

Мать ребёнка: Серафинович Агафия Станиславова

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ефимия

Мать ребёнка: Серафинович Агафия Станиславова

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Старыкевіч Марфа

Мать ребёнка: Серафинович Агафия Станиславова

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Старикевич Юлияния Нестерова

Мать ребёнка: Серафинович Агафия Станиславова

Дружба, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Serafinowicz Андрей

Мать ребёнка: Серафинович Агафия Станиславова

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