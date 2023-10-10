Серафинович (Мацюк) Агафия Станиславова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиОколо 1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Мацюк Станислав
Мать: C15833t Mariana
Рождение ребёнка
1848
Сын: Serafinowicz Семён
Отец ребёнка: Серафинович Нестор
Рождение ребёнка
1855
Сын: Serafinowicz Радион
Отец ребёнка: Серафинович Нестор
Рождение ребёнка
1856
Сын: Серафинович Ефимий
Отец ребёнка: Серафинович Нестор
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ефимия
Отец ребёнка: Серафинович Нестор
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Старыкевіч Марфа
Отец ребёнка: Серафинович Нестор
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Старикевич Юлияния Нестерова
Отец ребёнка: Серафинович Нестор
Рождение ребёнка
1865
Сын: Serafinowicz Андрей
Отец ребёнка: Серафинович Нестор
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1900