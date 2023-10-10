Серафинович (Мацюк) Агафия Станиславова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серафинович (Мацюк) Агафия Станиславова

Место рождения

Тюхиничи, Брестский район, Брестская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Около 1900

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Мацюк Станислав

Мать: C15833t Mariana

Тюхиничи, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Serafinowicz Семён

Отец ребёнка: Серафинович Нестор

Дружба, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Serafinowicz Радион

Отец ребёнка: Серафинович Нестор

Рождение ребёнка
1856

Сын: Серафинович Ефимий

Отец ребёнка: Серафинович Нестор

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ефимия

Отец ребёнка: Серафинович Нестор

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Старыкевіч Марфа

Отец ребёнка: Серафинович Нестор

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Старикевич Юлияния Нестерова

Отец ребёнка: Серафинович Нестор

Дружба, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Serafinowicz Андрей

Отец ребёнка: Серафинович Нестор

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1900
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