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Ошлаков Пилей Андреевич

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Место рождения

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Ошлаков Андрей Трифонович

Мать: Ошлакова Марфа (Мария ? )

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Знаменская Устинья Пилеевна

Мать ребёнка: Ошлакова Ефимия (Офиния)

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Еремеева Репсимия Пилеевна

Мать ребёнка: Ошлакова Ефимия (Офиния)

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1888

Сын: Ошлаков Максим Пилеевич

Мать ребёнка: Ошлакова Ефимия (Офиния)

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Петринская Федосья Пилеевна

Мать ребёнка: Ошлакова Ефимия (Офиния)

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1894

Сын: Ошлаков Федор Пилеевич

Мать ребёнка: Ошлакова Ефимия (Офиния)

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Накорякова Раиса Пилеевна

Мать ребёнка: Ошлакова Ефимия (Офиния)

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ошлаков Сафрон Пилеевич

Мать ребёнка: Ошлакова Ефимия (Офиния)

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Санарова Анфиса (Анфиза) Пилеевна

Мать ребёнка: Ошлакова Ефимия (Офиния)

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно
Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
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