Ошлаков Пилей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Знаменская Устинья Пилеевна
Мать ребёнка: Ошлакова Ефимия (Офиния)
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Еремеева Репсимия Пилеевна
Мать ребёнка: Ошлакова Ефимия (Офиния)
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Ошлакова Ефимия (Офиния)
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Петринская Федосья Пилеевна
Мать ребёнка: Ошлакова Ефимия (Офиния)
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Ошлакова Ефимия (Офиния)
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Накорякова Раиса Пилеевна
Мать ребёнка: Ошлакова Ефимия (Офиния)
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Ошлакова Ефимия (Офиния)
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Санарова Анфиса (Анфиза) Пилеевна
Мать ребёнка: Ошлакова Ефимия (Офиния)
Смерть
Неизвестно