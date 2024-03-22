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Ошлаков Максим Пилеевич

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Место рождения

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

1888

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ошлаков Пилей Андреевич

Мать: Ошлакова Ефимия (Офиния)

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Лаптева Васса Максимовна

Мать ребёнка: Ошлакова Павла Антоновна

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Криворот Клавдия Максимовна

Мать ребёнка: Ошлакова Павла Антоновна

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Ошлаков Павел Максимович

Мать ребёнка: Ошлакова Павла Антоновна

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1925

Сын: Ошлаков Анатолий Максимович

Мать ребёнка: Ошлакова Павла Антоновна

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Ошлакова Павла Антоновна

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Арест
1929
Кем и когда арестован: 07.08.1937 г. Акмолинское РО НКВА. Кем и когда осужден: Тройка УНКВА по Акмолинской области, 02.10.1937 г. Статья: 58-10 УК РСФСР осужден к лишению своболы в ИТЛ на 10 лет.
Место жительства
До 1929
До ареста проживал: Акмолинская область (Целиноградская), Шортандинский район, 35 т-п.
Раскулачивание
1929
Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
В 1929 году был реприсирован и получил срок на 10 лет. Умер в заключении. Ошлаков Максим Пилеевич, 1889 года рождения, русский. Место рождения: Алтайский край, Новый-Уйман с. Образование: неполное ср... Показать все
Реабилитация осужденного
16.01.1989
Дата и орган реабилитации: 11.04.1989 г., Генеральная прокуратура Каз. ССР. Причина прекращения дела: Указ ПВССССРот 16.01.1989г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошлакова Павла Антоновна

Смерть
Около 1938
Умер в заключении
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