Ошлаков Анатолий Максимович
Место рождения
Дата рождения1925
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Ошлаков Максим Пилеевич
Мать: Ошлакова Павла Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Раскулачивание
1930
Осуждение: 1930 г. Приговор: выслана вместе с репрессированными родителями за пределы Ойротской а. о. Источники данных: БА "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Республики Алтай