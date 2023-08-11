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Ошлаков Павел Максимович

Место рождения

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: Ошлаков Максим Пилеевич

Мать: Ошлакова Павла Антоновна

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Раскулачивание
1930
Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Осуждение: 1930 г. Приговор: выслана вместе с репрессированными родителями за пределы Ойротской а. о. Источники данных: БА "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Республики Алтай
Смерть
Около 1930
Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область

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