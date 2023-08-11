(Ошлакова) Анастасия Максимовна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Ошлаков Максим Пилеевич
Мать: Ошлакова Павла Антоновна
Раскулачивание
1931
Обвинение: дочь кулака Осуждение: 1931 г. Приговор: выслана вместе с репрессированными родителями за прелелы Ойротской а. о. Источники данных: БА "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Ре... Показать все
Смерть
Неизвестно