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(Ошлакова) Анастасия Максимовна

Место рождения

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Ошлаков Максим Пилеевич

Мать: Ошлакова Павла Антоновна

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Раскулачивание
1931
Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Обвинение: дочь кулака Осуждение: 1931 г. Приговор: выслана вместе с репрессированными родителями за прелелы Ойротской а. о. Источники данных: БА "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Ре... Показать все
Смерть
Неизвестно

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