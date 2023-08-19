Ошлакова (Соколова) Ефимия (Офиния) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлакова (Соколова) Ефимия (Офиния)

Место рождения

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Знаменская Устинья Пилеевна

Отец ребёнка: Ошлаков Пилей Андреевич

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Еремеева Репсимия Пилеевна

Отец ребёнка: Ошлаков Пилей Андреевич

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1888

Сын: Ошлаков Максим Пилеевич

Отец ребёнка: Ошлаков Пилей Андреевич

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Петринская Федосья Пилеевна

Отец ребёнка: Ошлаков Пилей Андреевич

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1894

Сын: Ошлаков Федор Пилеевич

Отец ребёнка: Ошлаков Пилей Андреевич

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Накорякова Раиса Пилеевна

Отец ребёнка: Ошлаков Пилей Андреевич

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ошлаков Сафрон Пилеевич

Отец ребёнка: Ошлаков Пилей Андреевич

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Санарова Анфиса (Анфиза) Пилеевна

Отец ребёнка: Ошлаков Пилей Андреевич

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Раскулачивание
1931
Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Дата рождения: 1860 г. Место рождения: Усть-Коксинский р-н, с. Нижний-Уймон Пол: женщина Национальность: русская Образование: неграмотная Профессия / место работы: крестьянка- единоличница. Место прож... Показать все
Смерть
Неизвестно