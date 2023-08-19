Ошлакова (Соколова) Ефимия (Офиния)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Знаменская Устинья Пилеевна
Отец ребёнка: Ошлаков Пилей Андреевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Еремеева Репсимия Пилеевна
Отец ребёнка: Ошлаков Пилей Андреевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Ошлаков Пилей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Петринская Федосья Пилеевна
Отец ребёнка: Ошлаков Пилей Андреевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Ошлаков Пилей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Накорякова Раиса Пилеевна
Отец ребёнка: Ошлаков Пилей Андреевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Ошлаков Пилей Андреевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Санарова Анфиса (Анфиза) Пилеевна
Отец ребёнка: Ошлаков Пилей Андреевич
Раскулачивание
1931
Дата рождения: 1860 г. Место рождения: Усть-Коксинский р-н, с. Нижний-Уймон Пол: женщина Национальность: русская Образование: неграмотная Профессия / место работы: крестьянка- единоличница. Место прож... Показать все
Смерть
Неизвестно