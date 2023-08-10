Петринская (Ошлакова) Федосья Пилеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петринская (Ошлакова) Федосья Пилеевна

Место рождения

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Ошлаков Пилей Андреевич

Мать: Ошлакова (Соколова) Ефимия (Офиния)

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петринский Георгий Александрович

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Петринская Таисия Георгиевна

Отец ребёнка: Петринский Георгий Александрович

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Петринская Антонида Георгиевна

Отец ребёнка: Петринский Георгий Александрович

Смерть
Неизвестно

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