Петринская (Ошлакова) Федосья Пилеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Петринская Таисия Георгиевна
Отец ребёнка: Петринский Георгий Александрович
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Петринская Антонида Георгиевна
Отец ребёнка: Петринский Георгий Александрович
Смерть
Неизвестно