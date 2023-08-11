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Петринский Георгий Александрович

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

07.02.1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петринская (Ошлакова) Федосья Пилеевна

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Петринская Таисия Георгиевна

Мать ребёнка: Петринская (Ошлакова) Федосья Пилеевна

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Петринская Антонида Георгиевна

Мать ребёнка: Петринская (Ошлакова) Федосья Пилеевна

Место жительства
До 10.12.1929
Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Раскулачивание
10.12.1929
Дата рождения: 1890 г. Место рождения: г. Томск Пол: мужчина Национальность: русский Образование: грамотный Профессия / место работы: крестьянин-единоличник. Место проживания: Усть-Коксинский р-н, с. ... Показать все
Смерть
07.02.1930
Дата расстрела: 7 февраля 1930 г. Мера пресечения: арестован Приговор: расстрелян Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Республики Алтай

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