Петринский Георгий Александрович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти07.02.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Петринская Таисия Георгиевна
Мать ребёнка: Петринская (Ошлакова) Федосья Пилеевна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Петринская Антонида Георгиевна
Мать ребёнка: Петринская (Ошлакова) Федосья Пилеевна
Место жительства
До 10.12.1929
Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Раскулачивание
10.12.1929
Дата рождения: 1890 г. Место рождения: г. Томск Пол: мужчина Национальность: русский Образование: грамотный Профессия / место работы: крестьянин-единоличник. Место проживания: Усть-Коксинский р-н, с. ... Показать все
Смерть
07.02.1930
Дата расстрела: 7 февраля 1930 г. Мера пресечения: арестован Приговор: расстрелян Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Республики Алтай