Санарова (Ошлакова) Анфиса (Анфиза) Пилеевна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Ошлаков Пилей Андреевич
Мать: Ошлакова Ефимия (Офиния)
Раскулачивание
1931
Обвинение: дочь кулака Осуждение: 1931 г. Приговор: выслана вместе с репрессированными родителями за пределы Ойротской а. о. Источники данных: БА "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Ре... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Свитенко Валентина Евгеньевна
Отец ребёнка: Санаров Евгений Федорович
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Санаров Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Санаров Евгений Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно