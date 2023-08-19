Санарова (Ошлакова) Анфиса (Анфиза) Пилеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санарова (Ошлакова) Анфиса (Анфиза) Пилеевна

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Место рождения

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Ошлаков Пилей Андреевич

Мать: Ошлакова Ефимия (Офиния)

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Раскулачивание
1931
Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Обвинение: дочь кулака Осуждение: 1931 г. Приговор: выслана вместе с репрессированными родителями за пределы Ойротской а. о. Источники данных: БА "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Ре... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Свитенко Валентина Евгеньевна

Отец ребёнка: Санаров Евгений Федорович

Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Санаров Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Санаров Евгений Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санаров Евгений Федорович

Смерть
Неизвестно
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