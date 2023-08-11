Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна

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Место рождения

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Ошлаков Пилей Андреевич

Мать: Ошлакова (Соколова) Ефимия (Офиния)

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Знаменский Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Знаменский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Знаменский Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: (Знаменская) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Знаменский Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Знаменский Степан Иванович

Отец ребёнка: Знаменский Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: (Знаменская) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Знаменский Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Знаменский Николай Иванович

Отец ребёнка: Знаменский Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Знаменский Василий Иванович

Отец ребёнка: Знаменский Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Знаменский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Знаменский Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Знаменский Иван Иванович

Отец ребёнка: Знаменский Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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