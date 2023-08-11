Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Знаменский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Знаменский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: (Знаменская) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Знаменский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Знаменский Степан Иванович
Отец ребёнка: Знаменский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: (Знаменская) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Знаменский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Знаменский Николай Иванович
Отец ребёнка: Знаменский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Знаменский Василий Иванович
Отец ребёнка: Знаменский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Знаменский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Знаменский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1916
Отец ребёнка: Знаменский Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно