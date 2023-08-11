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Знаменский Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Знаменский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: (Знаменская) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Знаменский Степан Иванович

Мать ребёнка: Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: (Знаменская) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Знаменский Николай Иванович

Мать ребёнка: Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Знаменский Василий Иванович

Мать ребёнка: Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Знаменский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Знаменский Иван Иванович

Мать ребёнка: Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна

Смерть
Неизвестно

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