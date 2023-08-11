Знаменский Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Знаменский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: (Знаменская) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Знаменский Степан Иванович
Мать ребёнка: Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: (Знаменская) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Знаменский Николай Иванович
Мать ребёнка: Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Знаменский Василий Иванович
Мать ребёнка: Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Знаменский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна
Рождение ребёнка
Около 1916
Мать ребёнка: Знаменская (Ошлакова) Устинья Пилеевна
Смерть
Неизвестно