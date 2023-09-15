Ошлаков Федор Пилеевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти07.02.1930
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Ошлаков Пилей Андреевич
Мать: Ошлакова Ефимия (Офиния)
Раскулачивание
10.12.1929
Мера пресечения: арестован Дата ареста: 10 декабря 1929 г. Приговор: расстрелян Источники данных: БА "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Республики Алтай В революцию был в банде, был ... Показать все
Смерть
07.02.1930
В революцию был в банде, был поручиком. Погиб (это со слов Митиного деда Еремеева Павла Петровича) Дата расстрела: 7 февраля 1930 г. Мера пресечения: арестован Дата ареста: 10 декабря 1929 г. Пригов... Показать все