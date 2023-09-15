Ошлаков Федор Пилеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОшлаков Федор Пилеевич

Ошлаков Федор Пилеевич

avatar

Место рождения

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

1894

Дата смерти

07.02.1930

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ошлаков Пилей Андреевич

Мать: Ошлакова Ефимия (Офиния)

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Раскулачивание
10.12.1929
Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Мера пресечения: арестован Дата ареста: 10 декабря 1929 г. Приговор: расстрелян Источники данных: БА "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Республики Алтай В революцию был в банде, был ... Показать все
Смерть
07.02.1930
В революцию был в банде, был поручиком. Погиб (это со слов Митиного деда Еремеева Павла Петровича) Дата расстрела: 7 февраля 1930 г. Мера пресечения: арестован Дата ареста: 10 декабря 1929 г. Пригов... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close