Еремеева (Ошлакова) Репсимия Пилеевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиОколо 1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Ошлаков Пилей Андреевич
Мать: Ошлакова Ефимия (Офиния)
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Болтовская Феоктиста Петровна
Отец ребёнка: Еремеев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Еремеев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
03.01.1916
Отец ребёнка: Еремеев Петр Яковлевич
Место рождения: Алтайский край, Коксинский р-н, с. Уймон
Рождение ребёнка
04.06.1921
Отец ребёнка: Еремеев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Еремеев Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1962