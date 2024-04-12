Еремеева (Ошлакова) Репсимия Пилеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева (Ошлакова) Репсимия Пилеевна

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Место рождения

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

1886

Дата смерти

Около 1962

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Ошлаков Пилей Андреевич

Мать: Ошлакова Ефимия (Офиния)

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Болтовская Феоктиста Петровна

Отец ребёнка: Еремеев Петр Яковлевич

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1912

Сын: Еремеев Иван Петрович

Отец ребёнка: Еремеев Петр Яковлевич

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
03.01.1916

Сын: Еремеев Евгений Петрович

Отец ребёнка: Еремеев Петр Яковлевич

Нижний Уймон, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Место рождения: Алтайский край, Коксинский р-н, с. Уймон
Рождение ребёнка
04.06.1921

Сын: Еремеев Федор Петрович

Отец ребёнка: Еремеев Петр Яковлевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1924

Сын: Еремеев Павел Петрович

Отец ребёнка: Еремеев Петр Яковлевич

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Петр Яковлевич

Смерть
Около 1962
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