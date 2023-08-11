Еремеев Евгений Петрович
Место рождения
Дата рождения03.01.1916
Дата смерти19.12.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1916
Место рождения: Алтайский край, Коксинский р-н, с. Уймон
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еремеева Мария Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Военная награда
Неизвестно
Наградной документ Воинское звание: рядовой Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Призыв на военную службу
05.04.1941
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Наименование военкомата: Кемеровский РВК,г.Кемерово Дата призыва: 05.04.1941 Воинское звание: рядовой Наименование воинской части: 814 автомобильный батальон
Военная служба
22.06.1941
Наименование военкомата: Кемеровский РВК,г.Кемерово Дата призыва: 05.04.1941 Воинское звание: рядовой Наименование воинской части: 814 автомобильный батальон История: В Отечественной войне с 22 июня 1... Показать все
Рождение ребёнка
1948
Сын: Еремеев Вячеслав Евгеньевич
Мать ребёнка: Еремеева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.05.1953
Дочь: Дунаева (Еремеева) Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Еремеева Мария Фёдоровна
Военная награда
08.02.1958
Наградной документ Воинское звание: рядовой Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Дата документа: 08.02.1958
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 86 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Смерть
19.12.1987