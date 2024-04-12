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Еремеев Федор Петрович

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Место рождения

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Дата рождения

04.06.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1921

Отец: Еремеев Петр Яковлевич

Мать: Еремеева Репсимия Пилеевна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Призыв на военную службу
?.10.1940
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Ойрот-Турский ГВК, Ойротская АО, г. Ойрот-Тура
Военная награда
14.09.1945
Наградной документ Дата рождения: __.__.1921 Место призыва: Ойрот-Турский ГВК, Ойротская АО, г. Ойрот-Тура Дата поступления на службу: __.10.1940 Воинское звание: лейтенант Воинская часть: 147 оиптдн ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жихарева Галина Федоровна

Мать ребёнка: Еремеева Антонина?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Передрий Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Еремеева Антонина?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Антонина?

Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: лейтенант ; ст. техник-лейтенант Воинская часть: 147 отдельный истребительно-противотанковый дивизион 335 стрелковой дивизии (II) 39 атп 25 А ДВФ 147 оиптб 335 сд 25 А ДВФ 27 отдельн... Показать все
Смерть
Неизвестно
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