Еремеев Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения04.06.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1921
Отец: Еремеев Петр Яковлевич
Призыв на военную службу
?.10.1940
Ойрот-Турский ГВК, Ойротская АО, г. Ойрот-Тура
Военная награда
14.09.1945
Наградной документ Дата рождения: __.__.1921 Место призыва: Ойрот-Турский ГВК, Ойротская АО, г. Ойрот-Тура Дата поступления на службу: __.10.1940 Воинское звание: лейтенант Воинская часть: 147 оиптдн ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жихарева Галина Федоровна
Мать ребёнка: Еремеева Антонина?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Передрий Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Еремеева Антонина?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еремеева Антонина?
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: лейтенант ; ст. техник-лейтенант Воинская часть: 147 отдельный истребительно-противотанковый дивизион 335 стрелковой дивизии (II) 39 атп 25 А ДВФ 147 оиптб 335 сд 25 А ДВФ 27 отдельн... Показать все
Смерть
Неизвестно