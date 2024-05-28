Еремеева Антонина? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева Антонина?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Федор Петрович

Рождение ребёнка
02.12.1949

Дочь: Передрий (Еремеева) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Еремеев Федор Петрович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.09.1951

Дочь: Жихарева (Еремеева) Галина Федоровна

Отец ребёнка: Еремеев Федор Петрович

Бийск, город Бийск, Алтайский край

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