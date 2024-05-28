Еремеева Антонина?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1949
Дочь: Передрий (Еремеева) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Еремеев Федор Петрович
Рождение ребёнка
18.09.1951
Дочь: Жихарева (Еремеева) Галина Федоровна
Отец ребёнка: Еремеев Федор Петрович