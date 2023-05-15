Жихарева (Еремеева) Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Еремеев Федор Петрович
Мать: Еремеева Антонина?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жихарев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Жихарев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Жихарев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жихарев Александр
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область