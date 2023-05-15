Жихарева (Еремеева) Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖихарева (Еремеева) Галина Федоровна

Жихарева (Еремеева) Галина Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Еремеев Федор Петрович

Мать: Еремеева Антонина?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жихарев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Жихарев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Жихарев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жихарев Александр

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close