Жихарев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жихарев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жихарев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Жихарева (Еремеева) Галина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жихарева) Елена Александровна

Мать ребёнка: Жихарева (Еремеева) Галина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жихарева (Еремеева) Галина Федоровна

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