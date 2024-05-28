Жихарев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жихарев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Жихарева (Еремеева) Галина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жихарева) Елена Александровна
Мать ребёнка: Жихарева (Еремеева) Галина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно