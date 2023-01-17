Лосев Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Лосев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Неизвестно Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Лосев Федор Иванович
Мать ребёнка: Неизвестно Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Неизвестно Акулина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно