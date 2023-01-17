Лосев Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Лосева Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Неизвестно Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
11.01.1804 ст.
Дочь: Лосева Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Неизвестно Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Неизвестно Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно