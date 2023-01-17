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Лосев Федор Иванович

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Лосев Иван Афанасьевич

Мать: Неизвестно Акулина Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Лосева Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Неизвестно Ирина Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.01.1804 ст.

Дочь: Лосева Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Неизвестно Ирина Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Лосев Василий Федорович

Мать ребёнка: Неизвестно Ирина Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Ирина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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