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(Лосева) Анна Фёдоровна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.02.1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1774 г.р.

Мать

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1800 ст.

Отец: Лосев Федор Иванович

Мать: Лосева Ирина Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
05.02.1800 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Василий Михайлович Рязанов и девка Пелагея Николаевна Каманина.
Смерть
Неизвестно

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