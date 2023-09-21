(Лосева) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения03.02.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1800 ст.
Отец: Лосев Федор Иванович
Мать: Лосева Ирина Михайловна
Крещение
05.02.1800 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Василий Михайлович Рязанов и девка Пелагея Николаевна Каманина.
Смерть
Неизвестно