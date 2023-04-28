Неизвестно Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Лосева Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Лосев Федор Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1804 ст.
Дочь: Лосева Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Лосев Федор Иванович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Лосев Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лосев Федор Иванович
Смерть
Неизвестно