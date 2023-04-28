Неизвестно Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Ирина Михайловна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Лосева Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Лосев Федор Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.01.1804 ст.

Дочь: Лосева Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Лосев Федор Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Лосев Василий Федорович

Отец ребёнка: Лосев Федор Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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