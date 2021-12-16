Неизвестно Акулина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Лосев Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Лосев Федор Иванович
Отец ребёнка: Лосев Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.04.1777 ст.
Отец ребёнка: Лосев Иван Афанасьевич