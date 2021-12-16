Неизвестно Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Акулина Васильевна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1771

Сын: Лосев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Лосев Иван Афанасьевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Лосев Федор Иванович

Отец ребёнка: Лосев Иван Афанасьевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.04.1777 ст.

Сын: Лосев Василий Иванович

Отец ребёнка: Лосев Иван Афанасьевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

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