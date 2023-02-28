Лосев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Лосева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Неизвестно Ефимия Матвеевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Лосева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Неизвестно Ефимия Матвеевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Лосева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Неизвестно Ефимия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно