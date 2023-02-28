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Лосев Василий Иванович

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Лосев Иван Афанасьевич

Мать: Неизвестно Акулина Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Лосева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Неизвестно Ефимия Матвеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Лосева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Неизвестно Ефимия Матвеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Лосева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Неизвестно Ефимия Матвеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Ефимия Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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