Лосев Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Неизвестно Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Лосева Стефанида Андреевна
Мать ребёнка: Неизвестно Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Лосев Петр Андреевич
Мать ребёнка: Неизвестно Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
30.09.1805 ст.
Дочь: Лосева Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Неизвестно Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно